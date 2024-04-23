Соседов рассказал о возвращении Лолиты в эфир НТВ

Артистка стала ведущей нового шоу

Спустя четыре месяца отмены Лолиту все же решили вернуть на телевидение. Вслед за Киркоровым канал НТВ предложил артистке место ведущей в новом проекте. Отказываться от работы знаменитость не стала, поэтому в ближайшее время зрители снова увидят ее на экранах.

Милявская будет вести шоу "ВИА Суперстар", на котором эстрадные коллективы прошлых лет соревнуются между собой. Компанию ей составит Вадим Такменев. Сергей Соседов, получивший в программе место члена жюри, рассказал, как он относится к возвращению певицы в общественное пространство.

Критик утверждает, что, по его мнению, Лолита ни перед кем не провинилась и не нарушала законов. Он напомнил, что из-за скандала знаменитость лишилась юбилейного тура, который должен был продолжаться до середины лета. И призвал не злорадствовать над проблемой талантливого человека.

Участник "ВИА Суперстар" Сергей Рогожкин, который резко высказывался в адрес вечеринки Ивлеевой, утверждает, что во время съемок напряжения между ним и Милявской не было.

"На мой взгляд, Лола сделала для себя искренние выводы. Она не ездила специально на Донбасс чтобы отмыться. Она просто хорошо делает свою работу", – сказал артист.

По его словам, больше нет смысла клеймить ее за ошибки, ведь она уже все поняла.

Ранее Салтыкова выразила мнение, что Лолиту могли подставить участием в вечеринке.