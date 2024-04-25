Россияне предположили, кто может заменить Маслякова на КВН

Печальные новости ошарашили публику

Александр Масляков несколько десятилетий вел популярную в нашей стране телепередачу "Клуб веселых и находчивых". Для многих КВН стал любимой развлекательной программой. Печальные вести о здоровье Маслякова-старшего очень расстроили фанатов шоу. И в Сети тут же заговорили о том, кто может стать новым ведущим КВН.



Недавно в информационном пространстве появились сведения о том, что Александр Масляков все реже появляется на публике из-за тяжелого заболевания. По имеющимся данным, у знаменитости неоперабельная опухоль в легких. Такие серьезные проблемы со здоровьем уже не позволяют Маслякову работать, как прежде.

Несколько дней назад появились публикации о том, что на трон постоянного телеведущего КВН решено возвести комика Дмитрия Хрусталева. Впрочем, сын Маслякова – Александр Масляков-младший заявил, что это неправда. По словам наследника, его отец продолжит работу.

Что же касается простых зрителей, они уверены, что без Александра Маслякова дела у КВН сильно испортятся. Впрочем, если подобрать идеальную замену, проект еще можно спасти. Некоторым россиянам кажется, что на роль телеведущего идеально подходит комик Иван Ургант. Как бы там ни было, судьба КВН остается подвешенной.

"Ой, не знаю. КВН держался на барине. Расползется вся эта империя без него", "Ургант – идеальная замена Маслякову. Он опытный, шоумен, лауреат, звезда, в общем. И уже сам признался, что хочет обратно в Россию", – отмечают россияне.

К слову, ранее вскрылась связь Ивана Урганта с опальным блогером Еленой Блиновской.