Mash: Орбакайте планирует выступить в Кремле 1 июня

Артистка возвращается в страну после отмены мероприятий

Покинувшая Россию Кристина Орбакайте снова планирует дать концерты на российских площадках. Например, артистка готовится выступить в Кремлевском дворце 1 июня, тем самым начав свое громкое возвращение.

Источники сообщили, что реабилитировать себя Орбакайте планировала еще 8 мая, выступив в Кремле. Но все испортило заявление Аллы Пугачевой о том, что нормальные люди в Россию не вернутся. В итоге переговоры по поводу участия певицы в праздничном мероприятии закончились в день выступления – ее окончательно вычеркнули из афиши, и Кристине пришлось отправиться в США.

Несколько дней назад с Орбакайте связались организаторы мероприятия в Кремле, и артистка подтвердила, что обязательно приедет и выступит. Большой гонорар она не просит, поскольку в большей степени намерена отпеть ради улучшения репутации.

После этого певица хочет выступать на корпоративах. За представление она просит 5,5 млн рублей. В райдере указаны люксовые авто, лучшие отели и полная секретность ее приезда. По окончанию летних концертов она отправится в тур по США и Канаде, который запланирован на осень.

Ранее в соцсетях Кристина Орбакайте впервые прокомментировала отмену выступлений в России. Певица пообещала публике, что обязательно споет на бис, процитировав строчки из песни Пугачевой.