Директор раскрыла условия выступления Орбакайте в России

Орбакайте выдвинула жесткие условия для выступления в России
Кристина Орбакайте. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка повысила ценник для родной страны

Кристина Оракайте, чьи концерты были один за другим отменены в России, готова вернуться на родину ради частного выступления. Ее концертный директор Ольга Оркина рассказала, какие жесткие условия для этого необходимо соблюсти.

Как правило, Орбакайте требует не меньше 5 млн рублей за появление на частном корпоративе – такой ценник справедлив для заграницы, а внутри России потребуется больше денег.

"Все-таки придется доплатить, чтобы звезда вернулась в родную страну ради выступления", – приводит слова директора женский журнал "Клео.ру".

Все заботы о приезде артистки заказчик должен взять на себя: сюда входят перелет в бизнесе исключительно с правой стороны самолета, проход через VIP-залы, охрана, проживание в лучших номерах, суточные для всей команды не менее двух тысяч рублей на человека, а также автомобили высшего класса не старше трех лет. Ездить на российских марках Орбакайте категорически отказывается.

Также в требования звезды входят строгая секретность мероприятия. Она просит, чтобы никто не афишировал ее приезд и обеспечил скрытое пребывание в стране, а съемку разрешает делать только для личного архива.

Что касается ее концертов в США, то Оркина отмечает, что там Орбакайте не получит больших для нее денег. За вход организаторы просят 50 долларов, но, вероятно, это не окончательная цена – придется поднимать, чтобы окупить аппетиты российской звезды.

Ранее Маршал раскритиковал Орбакайте за намерение выступить в США.

Источник: Страсти
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