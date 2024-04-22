Хакеры взломали Валерия Меладзе и опубликовали переписку с братом о Брежневой

Обнародована скандальная переписка братьев Меладзе о Брежневой
Валерий Меладзе. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Оказалось, артист плохо относился к бывшей возлюбленной Константина

Последние два года жизнь братьев Меладзе сильно изменилась. Вместо привычной стабильности, выступлений на корпоративах и голубых огоньках знаменитости столкнулись с серьезными трудностями, которые были связаны не только с невозможностью вести творческую деятельность в России.

Константин Меладзе развелся со своей супругой Верой Брежневой. Что именно стало причиной – никто до сих пор не рассказал. Поговаривают, что виной всему разные позиции в отношении происходяшего на Украине. Артистка утверждает, что перенесла разрыв очень тяжело, как он дался продюсеру – неизвестно, он старается не говорить о личном в публичном пространстве.

Как оказалось, причастен к разводу брата мог быть и Валерий Меладзе. Хакеры взломали его переписку с Константином и обнаружили, что певец довольно негативно относился к Брежневой. Об этом он не стеснялся говорить ему в лично.

"Отношения с композитором для певицы – лишь способ заработать и удержать популярность", – передают подробности диалога братьев Меладзе в соцсетях.

В своих сообщениях Валерий убеждал брата, что его окружают одни "упыри и вампиры". Не исключено, что это касалось и его супруги.

В любом случае, Константин Меладзе после развода не стал категорически негативно относиться к бывшей жене. Он отдал ей право исполнять написанные им песни, поэтому Брежнева активно гастролирует по Европе со старым репертуаром, благодаря которому была знаменитой в России.

Источник: Telegram • Требует проверки
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