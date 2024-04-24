SHAMAN расплакался во время концерта в Уфе

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Певец Ярослав Дронов продолжает свой гастрольный тур по российским городам, одним из недавних оказалась Уфа. Представление в столице Башкортостана вызвало серьезные споры публики.
Еще до начала мероприятия люди начали свое возмущение. Проходящие мимо концертного зала люди говорили поклонникам SHAMAN, что около этого места в этот день даже стоять стыдно. Там, по их словам, собрались "агрессивные пенсионеры", которые ведут себя вызывающе.
"Он изменился в худшую сторону (с шоу "Фактор "А"). Его песни в моей душе не откликаются. Он для меня – примерно как Стас Михайлов", – делилась молодежь рядом с места событий.
По словам очевидцев, в холле концертной площадки было много женщин с флагами, которых курировала одна дама – они полагают, что это были бюджетницы, получившие билеты на концерт бесплатно.
Некоторые зрители раскритиковали SHAMAN за дорогой мерч – футболки с лицом артиста продавались за 4 тысячи рублей. Пенсионеры, которые попали на концерт, возмущались, что патриотичный исполнитель не понимает простой народ и пытается на нем нажиться.
Во время концерта Дронов поразил публику своим поведением. Сперва он стал раздеваться, растегивая пуговицы на рубашке, что впечатлило некоторых фанаток, а после разрыдался на сцене во время исполнения песни "Мама".
После представления мнения людей разделились на два лагеря. Одни заявили, что им невероятно понравилось выступление SHAMAN, а другие высказывали свои претензии к певцу.
"Не поет, а ревет, все песни на один манер. Работает на потребу публики, не верю в его патриотизм. Душа не принимает", – сообщил один из зрителей.
Заступники говорили, что Дронов действительно проживает свои песни на сцене, а недовольные его творчеством люди возмущаются из-за собственных жизненных проблем.
"Хейтеры, как правило, несчастные люди. Работают на 3 работах, ненавидят за это весь мир и преисполняются желчью. Добрее нужно быть и счастье придет в ваш дом", – подытожила поклонница артиста.
Ранее стало известно, что SHAMAN перестал носить обручальное кольцо. Это спровоцировало слухи о разводе.
Вражеские снаряды были сбиты ПВО
Позицию России обозначила Мария Захарова