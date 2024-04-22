"Поздравить нельзя промолчать": как Киркоров отметил юбилей Пугачевой

Со дня юбилея Аллы Пугачевой прошла ровно неделя. И все это время россиян занимала одна мысль – Филипп Киркоров не поздравил бывшую жену с юбилеем. Мол, на своей странице в социальной сети он день рождения Примадонны никак не отметил.

Но вот что странно – никто не упрекает Миколаса Орбакаса или Евгения Болдина в том, что публично они тоже не поздравляли Аллу Пугачеву. Хотя были такими же ее мужьями. Да и зачем поздравлять нарочито напоказ и давать нишу для сплетен? Возможно, они все просто позвонили Народной артистке СССР в Израиль, не делая из частного поздравления публичного шоу.

Что же касается Киркорова, то было бы странно, если бы он стал прилюдно слагать Пугачевой оды, петь здравицы и писать панегирики. Во-первых, они уже 19 лет как в разводе, каждый идет своей дорогой. Далеко не всякой паре после разрыва удается сохранить дружеские отношения. Хотя если Пугачева позволяла себе после расставания какие-то некорректные в адрес Киркорова шутки и высказывания в интервью, то он всегда говорил о ней как о великой певице, прекрасной актрисе, мудрой женщине и ни словом никогда публично ее не обидел.

Во-вторых, сегодня Пугачева и Киркоров находятся по разные стороны баррикад. Король российской эстрады выступает в госпиталях, ездит на Донбасс, поет для патриотических фильмов, носит цветы на могилу Неизвестного солдата. А Примадонна в это же самое время приходит на мероприятиях по сбору денег для боевиков ВСУ (посещение музыкального фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале – тому пример) и говорит, что "нормальные люди в Россию не вернутся". С ней после таких заявлений иные артисты даже общаться перестали, не говоря уже о публичных поздравлениях.

Поэтому вряд нужно требовать у Киркорова публично поставить запятую во фразе "поздравить нельзя промолчать". Ему точно не за что оправдываться в данном случае.