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Известный певец Евгений Кунгуров в свой последний день жизни был настроен решительно. На это указывает посмертная экспертиза его тела, где были найдены насильственные следы.
Незадолго до ухода Кунгуров написал своей супруге последнее сообщение о том, что, вернувшись домой, она найдет его в ванне. После этого женщина тут же вызвала скорую и спасателей, которые не успели приехать на место до трагедии – они обнаружили погибшего возле подъезда. Как оказалось, Евгений не просто так говорил жене, где именно его не станет.
По данным СМИ, артист дважды пытался покончить с жизнью. Первый вариант мог его подвести, либо показаться ему недостаточно надежным, поэтому он прибегнул к другому способу. Судмедэксперты нашли на теле следы, которые указывают, что Кунгуров был решительно настроен на самоубийство в этот вечер.
В минувшую субботу певца похоронили в его родном городе – Заречном. Проститься с Евгением пришли родные и земляки, около кладбища собралась огромная толпа народу.
Официальной причиной смерти Кунгурова считается тяжелое психическое заболевание, из-за которого он ощущал боли по всему телу.
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