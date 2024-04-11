"Сильно похудел": коллега по "Голосу" рассказала о состоянии Кунгурова перед самоубийством

На Троекуровском кладбище Москвы простились с певцом и телеведущим Евгением Кунгуровым. Воспоминаниями о покончившем с собой 40-летнем артисте с "Утро.ру" поделилась его коллега по шоу "Голос" Анастасия Спиридонова.

"Я знала Женю много лет, потому что была с ним в одном проекте, мы даже пели дуэтом, – смахивает слезу Спиридинова. – И для всех нас, кто его знал, кто с ним выступал на одной сцене, случившееся стало большим шоком. Я думаю про это уже несколько дней. Это трагедия творческого человека".

Рассказала певица и про то, каким был Кунгуров накануне страшного события. "Он очень следил за собой, очень похудел, всегда был приветливо и позитивно настроенным. И никогда я бы не подумала, что у человека могут быть какие-то проблемы, – говорит Анастасия. – Очень жалко, что дети остались без папы, что финал у него было такой страшный".

Спиридинова признается, что даже не может представить, почему так случилось – беды ничто не предвещало. Хотя, по ее убеждение, жизнь артистов далеко не такая безмятежная, как кажется со стороны.

"Артисты тоже расстраивается, у всех есть проблемы, – пояснила Спиридинова. – Может, близкие Жени чего-то не заметили или не смогли помочь. Ведь творческие люди особенно подвержены стрессам, страданиями, переживают отсутствие внимания".

Напомним, близкие покойного говорят, что у него могли быть проблемы с алкоголем, кроме того, он наблюдался у психиатра.