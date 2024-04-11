Знакомые нашли нестыковки в самоубийстве Кунгурова

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Смерть Евгения Кунгурова стала неожиданностью для его поклонников и коллег – со стороны всем казалось, что проблем в его жизни нет. На работу он приходил жизнерадостным, шутил и делал максимум того, что может, а в соцсетях общался с поклонниками и делился своими наставлениями о светлом и прекрасном. Уход артиста переполошил многих. Даже его первая жена призналась, что не верит в версию с самоубийством.
Наталья Троицкая нашла нестыковку в причинах гибели бывшего супруга. Она назвала Евгения глубоко верующим человеком, который не мог пойти на такой шаг. Сам Кунгуров в интервью отмечал, что он не просто ходит в церковь и соблюдает обеты, а является всецело преданным христианству человеком.
"При виде креста во мне на уровне абсолютно интуитивного знания возникала необыкновенная любовь к Богу и тяга к храму, к крещению", – говорил Кунгуров о своем приходе к православию.
Его друг Александр Морозов вспоминает, что в одни из последних созвонов Евгений даже предлагал вместе поехать в монастырь – юморист живет неподалеку. О своих проблемах певец ему никогда не рассказывал. Напротив, их встречи и общение всегда проходили на дружеской позитивной ноте.
Сергей Пенкин тоже не может поверить в гибель коллеги. Он виделся с ним за месяц до трагического события – никаких признаков депрессии у Евгения певец не замечал.
"Я знаю, что у него имелись проблемы с алкоголем, но он закодировался и не пил, занимался спортом и хорошо выглядел", – признался артист.
При этом правоохранители после осмотра места происшествия отметили, что никаких следов насильственной смерти на теле Кунгурова обнаружено не было.
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