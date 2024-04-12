Возбужденная пенсионерка напала на Галкина* после концерта

Возбужденная пенсионерка напала на Галкина* после концерта
Максим Галкин*. Кадр: YouTube.com
Артист оказался под натиском ее крепких объятий

Максим Галкин* продолжает активно ездить на гастроли по различным странам. Как правило, во всех концертных залах его встречает аншлаг из восторженных поклонников, которые мечтают посмотреть на юмориста и послушать его высказывания о жизни после отъезда из России.

Недавно в Сети появилась запись одного из таких выступлений – на кадрах было показано, как публика благодарила Галкина* после концерта. Лично выразить свое уважение артисту решила целая толпа собравшихся зрителей, а одна из них даже напала на знаменитость с объятиями.

На видео можно было заметить, что ради возбужденной пенсионерки Галкину* пришлось занять крайне неудобную позу на сцене – он встал в планку, чтобы опуститься поближе к поклоннице и не запачкать костюм. В ответ женщина крепко прижала юмориста и несколько раз поцеловала в щеки.

"Браво, браво!" – передает ее слова женский журнал "Клео.ру".

Фото: соцсети

Ранее в Сети появилось обращение Пугачевой и Галкина* к украинцам. Артисты связались с родителями маленькой девочки, которая очень любит творчество Примадонны и ее песни.

* признан иноагентом по решению Минюста РФ

Источник: соцсети
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