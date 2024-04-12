Возбужденная пенсионерка напала на Галкина* после концерта

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Максим Галкин* продолжает активно ездить на гастроли по различным странам. Как правило, во всех концертных залах его встречает аншлаг из восторженных поклонников, которые мечтают посмотреть на юмориста и послушать его высказывания о жизни после отъезда из России.
Недавно в Сети появилась запись одного из таких выступлений – на кадрах было показано, как публика благодарила Галкина* после концерта. Лично выразить свое уважение артисту решила целая толпа собравшихся зрителей, а одна из них даже напала на знаменитость с объятиями.
На видео можно было заметить, что ради возбужденной пенсионерки Галкину* пришлось занять крайне неудобную позу на сцене – он встал в планку, чтобы опуститься поближе к поклоннице и не запачкать костюм. В ответ женщина крепко прижала юмориста и несколько раз поцеловала в щеки.
"Браво, браво!" – передает ее слова женский журнал "Клео.ру".
Ранее в Сети появилось обращение Пугачевой и Галкина* к украинцам. Артисты связались с родителями маленькой девочки, которая очень любит творчество Примадонны и ее песни.
* признан иноагентом по решению Минюста РФ
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