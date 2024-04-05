Галкин* забыл слово "коллеги" на русском языке

"Все, конец": полиглот Галкин* начал забывать русский язык
Максим Галкин*. Фото: соцсети
Одно повседневное слово буквально поставило его в тупик

Юморист Максим Галкин* решил поделится с поклонниками в соцсетях кадрами своего заграничного досуга. Как известно, артист любит кататься на велосипеде, и в одну из своих прогулок он захотел продемонстрировать красивую природу и экзотических животных.

Услышав птичье пение, он поспешил отметить, что эти животные являются близкими ему в определенном смысле. Однако вскоре Галкин* запутался в терминах. Сперва он назвал их партнерами, потом отринул это слово, затем соотечественниками – но оно тоже ему не подошло. 

"Ну, когда тем же занимаются... Растекся мозгами. Не соображаю. Попугаи – это... Не подельники, не соратники. Ну эти... Все, конец", – закончил он видео.

Как позже оказалось, Максим подразумевал слово коллеги, которое напрочь вылетело у него из головы.

Известно, что Галкин* является полиглотом. Он умеет разговаривать на немецком, французском и английском языках. Также он бегло может вести беседу на латышском и немного изучал иврит во время жизни в Израиле.

Ранее коллеги заявили, что были бы рады возвращению Максима Галкина* на Первый канал.

*признан иноагентом по решению Минюста РФ

Источник: соцсети
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