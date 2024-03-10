Киркоров в камуфляже: чего добивается поп-король

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У Филиппа Киркорова, похоже, начинается относительно белая полоса. После двухмесячного бойкота, вызванного участием артиста в скандальной "голой вечеринке", он сильно изменился. По крайней мере, внешне. Так, например, Филипп Киркоров снова переоделся. На сей раз он красовался в костюме с камуфляжным принтом.
Павел Рудченко считает, что это такое послание нужным людям. По словам продюсера, поп-король, уставший за время бойкота от безработицы и без денег, наконец-то понял, что надо меняться и что слова должны сопровождаться делами, и перешел на уровень скромности, сняв стразы и яркие костюмы.
"Раздражение вызвало бы, продолжай он говорить одно, а делать другое – ходить в стразах и перьях", – отметил Рудченко.
Так, исполнитель хита "Единственная моя" пришел на премьеру нового телешоу канала ТНТ "Сокровища императора" в непривычном и шокировавшем поклонников образе: камуфляжный костюм, ковбойский галстук, на шее сумка-фотоаппарат. Фанаты, привыкшие к бразильской яркости нарядов кумира, решили, что Филиппу Киркорову важные для него люди предложили вести себя скромнее и в плане внешнего вида тоже.
Ранее мы писали, что после бойкота и отмены Киркорову пришлось просить милостыню на фоне крупных финансовых проблем.
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