Киркоров вспомнил, как Никита Михалков вмешался в интимный момент с Пугачевой

Киркоров вспомнил, как Никита Михалков вмешался в интимный момент с Пугачевой
Филипп Киркоров и Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev/www.globallookpress.com
Киномэтр самым наглым образом испортил паре всю романтику

Поп-король Филипп Киркоров не так часто распространяется о том, что касается его личных отношений. Однако недавно позволил себе немного пооткровенничать, рассказав, что как был испорчен момент во время интима с женщиной, имя которой начинается, как и заканчивается, "на "А".

Женатый тогда еще Филипп решил покорить возлюбленную потолком, обклеенным обоями из фосфорных звезд (в 1990-е годы – невероятный писк). Та пришла в восторг. И в самый "разгар эйфории", после того, как пассия закрыла глаза, вдруг зазвонил телефон.

Увы, на проводе висел человек, который "никогда никому не звонит" – а уж в случае звонка нужно выпрямиться и встать по стойке смирно. По несчастью, Филипп не взял трубку от этой сверхважной личности – и в панике понял, что нужно срочно перезвонить. Момент с возлюбленной был, конечно, упущен.

"Процесс, естественно, остановился…" – сокрушенно вспоминает музыкант. 

Журналисты, кстати, выразили уверенность в личности той самой пассии с "А" в начале и конце имени – Алле Пугачевой, с которой тот развелся еще в середине 2000-х годов. Ну а звонившим оказался Никита Михалков. Режиссер всего-навсего хотел подарить Филиппу медвежью шкуру, оставшуюся после съемок. Впрочем, такое подобострастие в отношении режиссера не вполне ясно.

Кстати, Киркоров удалил в соцсетях пост, в котором признается в любви к Примадонне.

Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник
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