Готовить 10 минут: рецепт невероятно вкусного супа из тыквы для здоровья

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Тыква является невероятно полезным продуктом, поскольку оздоровительно влияет на весь организм. Например, улучшает работу желудочно-кишечного тракта и выводит токсины, укрепляет кости, снижает окислительные процессы, улучшает эрекцию и борется с холестирином. Поэтому крайне рекомендуется ее включать в рацион как можно чаще.
Женский журнал "Клео.ру" поделился рецептом вкусного зимнего супа из тыквы для здоровья, который требует буквально 10 минут активной готовки. Блюдо поможет усилить иммунитет и будет способствовать детоксу.
1. Запекаем тыкву при 160-180 градусов пока она не станет мягкой. В зависимости от ее зрелости может потребоваться 20-50 минут. Вместе с ней нужно положить и морковь.
2. Нарезаем лук и обжариваем его вместе с карри.
3. Смешиваем все ингредиенты в блендере, солим, перчим.
4. Украшаем тыквенными семечками.
Приятного аппетита!
Люди могут угодить под статью, если купят противоправный материал