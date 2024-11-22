Готовить 10 минут: рецепт невероятно вкусного супа из тыквы для здоровья

Готовить 10 минут: рецепт невероятно вкусного супа из тыквы для здоровья
Фото: unsplash.com
Блюдо может улучшить состояние сосудов и кожи

Тыква является невероятно полезным продуктом, поскольку оздоровительно влияет на весь организм. Например, улучшает работу желудочно-кишечного тракта и выводит токсины, укрепляет кости, снижает окислительные процессы, улучшает эрекцию и борется с холестирином. Поэтому крайне рекомендуется ее включать в рацион как можно чаще.

Женский журнал "Клео.ру" поделился рецептом вкусного зимнего супа из тыквы для здоровья, который требует буквально 10 минут активной готовки. Блюдо поможет усилить иммунитет и будет способствовать детоксу.

Ингредиенты:

  • Тыква – 0,5 кг.
  • Морковь – 1 крупная штука.
  • Луковица – 0,5 шт.
  • Кокосовое молоко – 200 мл.
  • Карри, соль, перец, тыквенные семечки по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления супа из тыквы:

1. Запекаем тыкву при 160-180 градусов пока она не станет мягкой. В зависимости от ее зрелости может потребоваться 20-50 минут. Вместе с ней нужно положить и морковь.

2. Нарезаем лук и обжариваем его вместе с карри. 

3. Смешиваем все ингредиенты в блендере, солим, перчим. 

4. Украшаем тыквенными семечками.

Приятного аппетита!

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