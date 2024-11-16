Рецепт необычного торта без выпечки: полчаса и готово

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Для тех, кто хочет приготовить необычный торт без выпечки, есть простой и вкусный рецепт на основе шоколада и сливок. Всего полчаса – и десерт готов!
– 200 г шоколада (молочного или темного);
– 400 мл сливок (жирность 33%);
– 2 столовые ложки сахара;
– 10 г желатина;
– 150 г орехов (например, миндаль или грецкие);
– 150 г свежих ягод (клубника, малина или черника).
1. Замочите желатин в 50 мл холодной воды и оставьте на 5-10 минут для набухания. Затем слегка подогрейте его на водяной бане до полного растворения.
2. Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке. Дайте немного остыть.
3. Взбейте сливки с сахаром до мягких пиков. Аккуратно вмешайте растопленный шоколад, чтобы получилась однородная масса.
4. Добавьте растопленный желатин в шоколадно-сливочную смесь, тщательно перемешайте.
5. В подготовленную форму выложите слоями: сначала орехи, затем ягоды, а сверху шоколадный крем.
6. Разровняйте поверхность и поставьте торт в холодильник на 20-30 минут для застывания.
Перед подачей можно украсить свежими ягодами, тертым шоколадом или мятой. Этот торт получается легким, воздушным и идеально подходит для угощения на праздник.
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