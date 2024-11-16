Рецепт необычного торта без выпечки: полчаса и готово

Домашние будут в восторге

Для тех, кто хочет приготовить необычный торт без выпечки, есть простой и вкусный рецепт на основе шоколада и сливок. Всего полчаса – и десерт готов!

Ингредиенты

– 200 г шоколада (молочного или темного);

– 400 мл сливок (жирность 33%);

– 2 столовые ложки сахара;

– 10 г желатина;

– 150 г орехов (например, миндаль или грецкие);

– 150 г свежих ягод (клубника, малина или черника).

Как приготовить:

1. Замочите желатин в 50 мл холодной воды и оставьте на 5-10 минут для набухания. Затем слегка подогрейте его на водяной бане до полного растворения.

2. Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке. Дайте немного остыть.

3. Взбейте сливки с сахаром до мягких пиков. Аккуратно вмешайте растопленный шоколад, чтобы получилась однородная масса.

4. Добавьте растопленный желатин в шоколадно-сливочную смесь, тщательно перемешайте.

5. В подготовленную форму выложите слоями: сначала орехи, затем ягоды, а сверху шоколадный крем.

6. Разровняйте поверхность и поставьте торт в холодильник на 20-30 минут для застывания.

Украшение

Перед подачей можно украсить свежими ягодами, тертым шоколадом или мятой. Этот торт получается легким, воздушным и идеально подходит для угощения на праздник.