Кремлевский шеф-повар раскрыл секрет идеальной квашеной капусты

Лучше всего блюдо сочетается с клюквой

Квашеная капуста является невероятно полезной закуской, особенно в осенне-зимний период. Приготовить ее просто и экономично. Кремлевский шеф-повар Алексей Воронецкий поделился хитростями, чтобы блюдо получилось идеальным.

По его словам, для квашения лучше всего подходят среднеспелые, среднепоздние и поздние сорта капусты. Идеальным эксперт считает "славу", но также хорошо получится закуска из "атрии", "доброводской" и "каширки". Посуду при этом стоит использовать деревянную. Полезнее всего блюдо получается, если добавить в него клюкву.

Рецепт квашеной капусты с клюквой

Ингредиенты

Капуста – 2 кг,

Клюква – 100 гр,

Морковь – 100 гр,

Соль – по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

1. Шинкуем капусту и морковь как можно тоньше.

2. Смешиваем с клюквой и солью.

3. Укладываем в емкоть для хранения, оставив примерно 20 см от верха. Сверху делаем пресс для капусты.

4. Храним при комнатной температуре несколько дней, периодически прокалывая капусту. Идеальной она становится через 7-10 дней брожения.