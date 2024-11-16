Кремлевский шеф-повар раскрыл секрет идеальной квашеной капусты

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Квашеная капуста является невероятно полезной закуской, особенно в осенне-зимний период. Приготовить ее просто и экономично. Кремлевский шеф-повар Алексей Воронецкий поделился хитростями, чтобы блюдо получилось идеальным.
По его словам, для квашения лучше всего подходят среднеспелые, среднепоздние и поздние сорта капусты. Идеальным эксперт считает "славу", но также хорошо получится закуска из "атрии", "доброводской" и "каширки". Посуду при этом стоит использовать деревянную. Полезнее всего блюдо получается, если добавить в него клюкву.
Ингредиенты
Капуста – 2 кг,
Клюква – 100 гр,
Морковь – 100 гр,
Соль – по вкусу.
Пошаговый рецепт приготовления
1. Шинкуем капусту и морковь как можно тоньше.
2. Смешиваем с клюквой и солью.
3. Укладываем в емкоть для хранения, оставив примерно 20 см от верха. Сверху делаем пресс для капусты.
4. Храним при комнатной температуре несколько дней, периодически прокалывая капусту. Идеальной она становится через 7-10 дней брожения.
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