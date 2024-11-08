Куриная печень с изюминкой: рецепт вкусного и простого ужина

Куриная печень с изюминкой: рецепт вкусного и простого ужина
Фото: freepik.com
Блюдо является экономичным и диетичным

Куриная печень является недооцененным продуктом, ведь из нее можно приготовить массу вкусных и полезных блюд. Например, идеальным вариантом для ужина станет тушеная печень с изюминкой в виде карамелизированных яблок. Женский журнал "Клео.ру" поделился пошаговым рецептом приготовления продукта.

Ингредиенты:

  • Куриная печень – 500 граммов.
  • Гранатовый сок – 200 мл.
  • Сладкие яблоки – 2 средних плода.
  • Соевый соус – 2 столовых ложки.
  • Мед – 1 столовая ложка.
  • Масло сливочное – 1 столовая ложка.
  • Оливковое масло, соль, перец, свежая мята или петрушка.

Пошаговый рецепт приготовления куриной печени в гранатовом соке и с карамелизированными яблоками

1. Промываем печень и удаляем все лишнее. После ее следует просушить с помощью бумажного полотенца.

2. Готовим маринад. Для этого требуется смешать гранатовый сок, мед и соевый соус. Оставляем в нем печень минимум на полчаса.

3. В это время готовим яблоки. Их нужно почистить и нарезать тонкими дольками. После обжарить на сливочном масле до потемнения.

4. В другой сковороде жарим печень на оливковом масле. Ее нужно готовить примерно 5 минут на каждой стороне – важно проверять готовность разрезом. 

5. Далее вливаем маринад и тушим до загустения соуса. 

6. При подаче выкладываем печень и сверху на нее помещаем яблоки.

Приятного аппетита!

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