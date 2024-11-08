Куриная печень с изюминкой: рецепт вкусного и простого ужина

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Куриная печень является недооцененным продуктом, ведь из нее можно приготовить массу вкусных и полезных блюд. Например, идеальным вариантом для ужина станет тушеная печень с изюминкой в виде карамелизированных яблок. Женский журнал "Клео.ру" поделился пошаговым рецептом приготовления продукта.
1. Промываем печень и удаляем все лишнее. После ее следует просушить с помощью бумажного полотенца.
2. Готовим маринад. Для этого требуется смешать гранатовый сок, мед и соевый соус. Оставляем в нем печень минимум на полчаса.
3. В это время готовим яблоки. Их нужно почистить и нарезать тонкими дольками. После обжарить на сливочном масле до потемнения.
4. В другой сковороде жарим печень на оливковом масле. Ее нужно готовить примерно 5 минут на каждой стороне – важно проверять готовность разрезом.
5. Далее вливаем маринад и тушим до загустения соуса.
6. При подаче выкладываем печень и сверху на нее помещаем яблоки.
Приятного аппетита!
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