Японский секретный суп для стройности: простой рецепт

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Японская кухня в числе тех, которые помогают сохранить свою стройность и обеспечить долголетие. Главные особенности таких блюд – это легкость, обилие полезных витаминов и минералов, а также питательность. Одним из самых эффективных в этом вопросе является мисо-суп с водорослями и тофу. Считается, что он был секретом красоты и привлекательности гейш.
Его пошаговым рецептом делится женский журнал "Клео.ру". Компоненты для приготовления можно купить в азиатских магазинах или на популярных маркет-плейсах.
1. Берем любой бульон – куриный, рыбный, мясной, овощной. Доводим его до кипения.
2. В это время замачиваем водоросли в холодной воде. На это потребуется около 5 минут, после чего воду можно слить.
3. Нарезаем тофу кубиками.
4. Кидаем тофу и водоросли в бульон, варим 2 минуты и выключаем.
5. В отдельную миску переливаем немного бульона и смешиваем с мисо-пастой. Затем эту смесь выливаем в кастрюлю и мешаем.
6. При подаче посыпаем нарезанным зеленым луком.
Приятного аппетита!
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