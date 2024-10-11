Японский секретный суп для стройности: простой рецепт

Блюдо обладает целебным эффектом

Японская кухня в числе тех, которые помогают сохранить свою стройность и обеспечить долголетие. Главные особенности таких блюд – это легкость, обилие полезных витаминов и минералов, а также питательность. Одним из самых эффективных в этом вопросе является мисо-суп с водорослями и тофу. Считается, что он был секретом красоты и привлекательности гейш.

Его пошаговым рецептом делится женский журнал "Клео.ру". Компоненты для приготовления можно купить в азиатских магазинах или на популярных маркет-плейсах.

Ингредиенты на один литр бульона:

Мисо-паста – 3 ст ложки.



Тофу – 100 гр.

Водоросли вакамэ – по вкусу.

Зеленый лук – по вкусу.

Соевый соус – по вкусу.

Пошаговый рецепт мисо-супа для стройности

1. Берем любой бульон – куриный, рыбный, мясной, овощной. Доводим его до кипения.

2. В это время замачиваем водоросли в холодной воде. На это потребуется около 5 минут, после чего воду можно слить.

3. Нарезаем тофу кубиками.

4. Кидаем тофу и водоросли в бульон, варим 2 минуты и выключаем.

5. В отдельную миску переливаем немного бульона и смешиваем с мисо-пастой. Затем эту смесь выливаем в кастрюлю и мешаем.

6. При подаче посыпаем нарезанным зеленым луком.

Приятного аппетита!