Россиянам раскрыли секрет приготовления идеального супа

Россиянам раскрыли секрет приготовления идеального супа
Фото: unsplash.com
Важно придерживаться нескольких принципов

Суп можно приготовить абсолютно на любой вкус, однако есть универсальные секреты, которые помогут сделать его идеальным, вне зависимости от рецепта. Своими советами поделился повар Гиорги Мамардашвили. 

Первое правило – в суп должны идти только качественные и свежие ингредиенты. Не стоит добавлять подпорченные овощи или мяса, термическая обработка не исправит ситуацию, а может сделать только хуже в данной ситуации.

Также не стоит класть в суп свежую зелень – сперва ее нужно немного прокипятить. Так блюдо будет дольше оставаться свежим и вкусным. 

По словам повара, при готовке лучше всего использовать посуду в стеклянной или эмалированной посуде. Кастрюли с толстым дном, трещинами или аллюминий для этих целей не подходят. 

Супы следует варить на среднем огне, избегая высокой температуры. Также важно соблюдать очередность добавления продуктов в зависимости от скорости их приготовления. 

"Также важно не использовать грязные или мокрые приборы, когда помешиваете суп", – отметил шеф.

Источник: Газета.ру

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