Что категорически нельзя делать при засолке огурцов на зиму

Что категорически нельзя делать при засолке огурцов на зиму
Фото: unsplash.com
Перечисляем пять главных принципов

Скоро наступит сезон заготовок на зиму, и во многих семьях соленые или маринованные огурцы являются одним из любимейших угощений. Однако важно их приготовить не только вкусными, но и полезными. И тут нередко неопытные кулинары могут допустить серьезную ошибку. Рассказываем, чего категорически нельзя делать при засолке огурцов на зиму.

1. Нельзя укладывать огурцы в банку слишком плотно, иначе она может лопнуть, а сами плоды поломаться. Также это может привести к быстрой порче заготовок.

2. Лучше избегать использования лимонной кислоты вместо уксуса.

3. Не стоит использовать полиэтиленовые крышки вместо металлических. 

4. Не используйте плоды с повреждениями, поскольку там могут остаться бактерии. Их размножение приведет к пропаже или даже взрыву банок.

5. Не нужно делать большие партии заготовок по экспериментальным рецептам – лучше отвести на них небольшое количество овощей.

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