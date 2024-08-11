Что категорически нельзя делать при засолке огурцов на зиму

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Скоро наступит сезон заготовок на зиму, и во многих семьях соленые или маринованные огурцы являются одним из любимейших угощений. Однако важно их приготовить не только вкусными, но и полезными. И тут нередко неопытные кулинары могут допустить серьезную ошибку. Рассказываем, чего категорически нельзя делать при засолке огурцов на зиму.
1. Нельзя укладывать огурцы в банку слишком плотно, иначе она может лопнуть, а сами плоды поломаться. Также это может привести к быстрой порче заготовок.
2. Лучше избегать использования лимонной кислоты вместо уксуса.
3. Не стоит использовать полиэтиленовые крышки вместо металлических.
4. Не используйте плоды с повреждениями, поскольку там могут остаться бактерии. Их размножение приведет к пропаже или даже взрыву банок.
5. Не нужно делать большие партии заготовок по экспериментальным рецептам – лучше отвести на них небольшое количество овощей.
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