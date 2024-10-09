Просто тает во рту: рецепт вкуснейшего торта за 15 минут

Десерт готовится из простых и доступных ингредиентов

Когда хочется порадовать себя и близких вкусным десертом, но нет желания тратить слишком много времени на готовку, можно сделать вкуснейший торт, который будет буквально таять во рту. Процесс подготовки займет около 15 минут, а результат порадует всех членов семьи. Делимся пошаговым рецептом, который рассчитан на форму с диаметром в 20 сантиметров.

Ингредиенты

Мука – 250 граммов.

Сливочное масло – 180 граммов.



Сахар – 200 граммов.

Соль по вкусу.

Сметана 30% – 250 граммов.

Яйцо – 2 штуки.

Ванильный сахар – 20 граммов.

Крахмал – 1 столовая ложка.

Пошаговый рецепт приготовления вкуснейшего торта за 15 минут

1. 250 граммов муки смешиваем с солью, 60 гр сахара, 120 гр размягченного (не топленого) сливочного масла. Все смешиваем до получения однородной крошки.

2. Обжариваем полученную крошку на сковороде до румянца.

3. Застилаем форму пергаментом, а края смазываем сливочным маслом.

4. Готовим крем. Два яйца и смешиваем с крахмалом. Далее добавляем 120 гр сахара, 500 гр сметаны и перемешиваем.

5. Доводим получившуюся массу до кипения. Добавляем остатки масла и ванильного сахара. Перемешиваем.

6. Откладываем 4 ст ложки крошки для посыпки. Оставшуюся делим на четыре равных части.

7. Кладем одну часть крошки в форму и разравниваем. Сверху кладем 1/4 часть крема. Так повторяем до конца. Посыпаем крошкой.

8. Накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник на шесть часов.

Приятного аппетита!



