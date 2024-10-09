Просто тает во рту: рецепт вкуснейшего торта за 15 минут

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Когда хочется порадовать себя и близких вкусным десертом, но нет желания тратить слишком много времени на готовку, можно сделать вкуснейший торт, который будет буквально таять во рту. Процесс подготовки займет около 15 минут, а результат порадует всех членов семьи. Делимся пошаговым рецептом, который рассчитан на форму с диаметром в 20 сантиметров.
1. 250 граммов муки смешиваем с солью, 60 гр сахара, 120 гр размягченного (не топленого) сливочного масла. Все смешиваем до получения однородной крошки.
2. Обжариваем полученную крошку на сковороде до румянца.
3. Застилаем форму пергаментом, а края смазываем сливочным маслом.
4. Готовим крем. Два яйца и смешиваем с крахмалом. Далее добавляем 120 гр сахара, 500 гр сметаны и перемешиваем.
5. Доводим получившуюся массу до кипения. Добавляем остатки масла и ванильного сахара. Перемешиваем.
6. Откладываем 4 ст ложки крошки для посыпки. Оставшуюся делим на четыре равных части.
7. Кладем одну часть крошки в форму и разравниваем. Сверху кладем 1/4 часть крема. Так повторяем до конца. Посыпаем крошкой.
8. Накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник на шесть часов.
Приятного аппетита!
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