Европа порушится с Германии: появилось новое пророчество мальчика-Ванги

Европа порушится с Германии: появилось новое пророчество мальчика-Ванги
Кадр видео
Ребенок предсказал победу России

Слепой мальчик Александр, которого сравнивают с болгарской провидицей Вангой из-за его дара предсказания, сделал новое пророчество о будущем всего мира – в особенности он предрек сложные испытания европейскому континенту. По его словам, Европа начнет рушится с Германии в ближашее время.

Проблемы ожидают и Лондон – Саша видел, как город будет рассыпаться на маленькие части. Он уверяет, что на Запад придет истерика, поскольку начнут ломаться аппараты для прослушивания. Некоторые аналитики допускают, что речь может идти о Starlink.

Мальчик уже предсказывал, что мирные события в России начнут развиваться в ноябре. Как раз в этот период Дональд Трамп пришел к должности и объявил о начале мирного урегулирования. Саша уверяет, что окончательно хороший период для нашей страны наступит весной.

Про Алесандра Сулина известно, что предсказывать будущее он начал в раннем детстве. Однако родители не сразу поняли, что его странные высказывания являются пророчествами. Незадолго до пандемии он говорил, что никогда не поедет в Китай, указывая на большую населенность и жаловался на прививки. В один момент он обратился к маме с просьбой показать его миру, поскольку не мог держать всю информацию в своей голове и желал ею поделиться.

Ранее появилось пророчество Ванги о Путине на 2025 год.

По теме

В США требуют отставки Зеленского после инцидента в Белом доме

Американцам не понравился тон, который позволил себе украинский лидер

Церемония "Оскара" закончилась скандалом из-за Украины

Людям не понравилось, что самым лучшим признали фильм с участием россиян

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей