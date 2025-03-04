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Слепой мальчик Александр, которого сравнивают с болгарской провидицей Вангой из-за его дара предсказания, сделал новое пророчество о будущем всего мира – в особенности он предрек сложные испытания европейскому континенту. По его словам, Европа начнет рушится с Германии в ближашее время.
Проблемы ожидают и Лондон – Саша видел, как город будет рассыпаться на маленькие части. Он уверяет, что на Запад придет истерика, поскольку начнут ломаться аппараты для прослушивания. Некоторые аналитики допускают, что речь может идти о Starlink.
Мальчик уже предсказывал, что мирные события в России начнут развиваться в ноябре. Как раз в этот период Дональд Трамп пришел к должности и объявил о начале мирного урегулирования. Саша уверяет, что окончательно хороший период для нашей страны наступит весной.
Про Алесандра Сулина известно, что предсказывать будущее он начал в раннем детстве. Однако родители не сразу поняли, что его странные высказывания являются пророчествами. Незадолго до пандемии он говорил, что никогда не поедет в Китай, указывая на большую населенность и жаловался на прививки. В один момент он обратился к маме с просьбой показать его миру, поскольку не мог держать всю информацию в своей голове и желал ею поделиться.
Ранее появилось пророчество Ванги о Путине на 2025 год.
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