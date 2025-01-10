Правитель уйдет через 40 дней: всплыло важное для России пророчество

Правитель уйдет через 40 дней: всплыло важное для России пророчество
Фото: www.unsplash.com
В самое ближайшее время грядут большие перемены

Медиум Галина Янко сделала важное предсказание для России и всего мира. Она уверена, что правитель, который сильно надоел жителям многих стран, наконец-то покинет высокий пост, что подарит миру стабильность.

Так, по словам ясновидящей, в жизни украинского лидера Владимира Зеленского произойдут серьезные перемены, и через 40 дней он исчезнет из публичного поля. Она отметила, что некие силы "остановят" его.

Медиум уверена, что глава соседнего государства является порождением темных сил, но вскоре "ангел-хранитель" вмешается и направит его туда, где ему самое место. Именно через 40 дней, как она утверждает, произойдут судьбоносные события.

После этого, по словам экстрасенса, наступит мир, а те, кто разжигал конфликт и использовал его в своих целях, будут наказаны. Она добавила, что в "тонких мирах" завершаются битвы, которые принесли множество страданий.

Ясновидящая уверена, что для России начнется золотой век. По ее словам, через полгода россияне вновь ощутят радость и гармонию. Она также подчеркнула, что наша страна вновь доказала, что противостоять ей невозможно. Москва остается хранителем святых ценностей, которые в мире начали забывать.

К слову, ранее всплыло жуткое пророчество старца-отшельника для России.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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