Беда в каждом доме: всплыло жуткое пророчество старца-отшельника для РФ на 2025 год

О покое можно только мечтать

В информационном пространстве активно обсуждают пророчества старца Стефана Карульского, которые вызвали серьезное беспокойство у пользователей. Этот отшельник с Афона известен своими предсказаниями, многие из которых уже сбылись, что добавляет веса его словам. Так, он предсказал непростое будущее для России и всего мира. Старец уверял, что в следующем году беда может постучаться в каждый дом.

Согласно словам старца, в 2025 году наша страна столкнется с серьезными испытаниями, требующими защиты своего дома и народа. Утверждается, что страшные события затронут не только русских, но и многие страны мира. Старец говорил о глобальных бедствиях, которые будут вызваны последствиями человеческих грехов. По его словам, миру предстоят тяжелые времена, связанные с голодом, бедствиями и кровопролитием.

Несмотря на мрачные прогнозы, Карульский утверждал, что Россия сможет справиться с этими вызовами и выйти из ситуации победителем. Он подчеркнул, что даже в самые темные времена страна сохранит свою силу и достоинство, преодолевая трудности.

К слову, ранее индийский пророк предсказал массовое бегство из России.