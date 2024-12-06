Беда в каждом доме: всплыло жуткое пророчество старца-отшельника для РФ на 2025 год

Беда в каждом доме: всплыло жуткое пророчество старца-отшельника для РФ на 2025 год
Картинка: сгенерировано ИИ
О покое можно только мечтать

В информационном пространстве активно обсуждают пророчества старца Стефана Карульского, которые вызвали серьезное беспокойство у пользователей. Этот отшельник с Афона известен своими предсказаниями, многие из которых уже сбылись, что добавляет веса его словам. Так, он предсказал непростое будущее для России и всего мира. Старец уверял, что в следующем году беда может постучаться в каждый дом.

Согласно словам старца, в 2025 году наша страна столкнется с серьезными испытаниями, требующими защиты своего дома и народа. Утверждается, что страшные события затронут не только русских, но и многие страны мира. Старец говорил о глобальных бедствиях, которые будут вызваны последствиями человеческих грехов. По его словам, миру предстоят тяжелые времена, связанные с голодом, бедствиями и кровопролитием.

Несмотря на мрачные прогнозы, Карульский утверждал, что Россия сможет справиться с этими вызовами и выйти из ситуации победителем. Он подчеркнул, что даже в самые темные времена страна сохранит свою силу и достоинство, преодолевая трудности.

К слову, ранее индийский пророк предсказал массовое бегство из России.

Источник: Дзен-канал "Заповеди православия" ✓ Надежный источник
По теме

Раскрыто три вероятных сценария разделения Украины

Только один из них считают самым оптимальным

Лавров объяснил жесткий сигнал России в адрес Запада: главное из интервью

Министр отметил, что Москва хотела бы хороших отношений с Вашингтоном

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей