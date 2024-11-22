Четыре знака зодиака предупредили о роковом ударе в начале декабря

А еще четырех ждет большая удача

В конце ноября астрологи зафиксировали важное явление – Плутон перешел под покровительство Водолея. Для большинства знаков это влечет большие перемены в жизни, ожидаются и серьезные трансформации в маштабах государств. Особенно специалисты предупредили четырех представителей зодиакального круга о роковом ударе, который может случиться уже в начале декабря.

Энергия Плутона может навлечь разрушительную энергию на Водолеев, Тельцов, Львов и Скорпионов. Особенно это будет касаться людей, которые родились в начале цикла своего знака зодиака. Астрологи утверждают, в жизни этих людей произойдут события, которые навсегда изменят их жизнь.

Положение звезд приведет к значительным последствиям. В этой ситуации самой верной стратегией станет принятие неизбежного – постарайтесь не акцентировать внимание на плохом, начав планировать свое новое будущее.

По словам астрологов, Плутон очень любит забирать что-то дорогое у человека. Но если посмотреть на все под правильным углом, то, быть может, это принесет долгожданное избавление от тягот и зависимостей, которые не давали двигаться дальше.

При этом ожидается, что планета окажет положительное влияние на людей, родившихся под знаком Близнецов, Стрельцов, Весов и Овнов. Ожидается, что положение звезд придаст им много благотворной энергии и бодрости для достижения успеха.

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