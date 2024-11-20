Названы самые совместимые в сексе знаки зодиака

Всего выделилось шесть ключевых пар

Астрология объясняет множество личностных особенностей человека особым положением звезд в момент его рождения. Это может оказывать влияние и на интимную сферу, определяя сексуальный темперамент. Специалисты раскрыли, какие астрологические пары являются самыми совместимыми в плане секса.

1. Овен и Скорпион. Страстные Скорпионы любят эксперименты, поэтому они станут отличной парой для энергичных и ненасытных Овнов.

2. Близнецы и Лев. Представители воздушного знака умеют разжечь львиный огонь с помощью своего интузиазма и креатива, поэтому в сексе у них идеальный союз.

3. Рак и Рыбы. Оба знака в сексе являются нежными и чувственноми, поэтому они смогут найти взаимопонимание.

4. Дева и Телец. Два практичных знака, которые сперва все спланируют, а потом со спокойной головой смогут заняться делом.

5. Стрелец и Водолей. Огненный знак отлично подойдет воздушному, поскольку сможет придать этим отношениям острых ощущений.

6. Козерог и Весы. Козероги являются консерваторами, а для Весов это идеальное состояние – они будут стараться угодить партнеру и добиваться качественных результатов.

Как напоминает женский журнал "Клео.ру", астрология не может до конца верно определять сексуальную совместимость в паре, поскольку она строится из множества факторов. Ее можно использовать, чтобы лучше узнать предпрочтения своей второй половинки и доставить максимум удовольствия друг другу.