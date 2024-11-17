Виктория Райдос рассказала, что не стоит делать в новогоднюю ночь

Виктория Райдос рассказала, что не стоит делать в новогоднюю ночь
Виктория Райдос. Фото из личного архива
Победительница “Битвы экстрасенсов” предостерегла россиян от ошибок в новогоднюю ночь

Ход времени неумолим, а ритм жизни так стремителен, что уже пора начинать подготовку к Новому году. Кто-то уже закупает подарки, кто-то планирует отпуск и каникулы для детей, а кто-то еще не готов настолько погрузиться в тематику праздника. Однако все помнят старую истину: как Новый год встретишь, так его и проведешь. Ясновидящая Виктория Райдос в беседе с “Утро.ру” поделилась советами, как не испортить праздник и не навлечь на себя неприятности.

НЕ БЕРИТЕ В ДОЛГ

Нам всем хочется побольше удачи, стабильности, благополучия. Именно этого, в числе прочего, мы желаем друг другу за новогодним столом. А для того, чтобы привлечь эти энергии, не берите в долг накануне праздника и в первые дни наступившего года. Иначе вы весь год проведете в долгах так или иначе. Не обязательно речь пойдет о финансовых обязательствах. Это могут быть невыполненные обещания, из-за которых вы будете чувствовать груз на плечах и разочарование в себе. Или это будет вечная нехватка времени и ощущение, что вы выкраиваете минуты на то, что по-хорошему требует внимания и качества. Например, время, проведенное с семьей.

В наш век всеобщего кредитования довольно сложно раздать все долги, однако постарайтесь как минимум не брать новые перед самым Новым годом. Даже если вам кажется, что это ерунда и вы точно спланировали свой бюджет, перенесите подобные движения денежных средств как минимум на вторую декаду января. Да и на сам праздник не стоит тратить очень много. Более того, я рекомендую обязательно положить в свой кошелек несколько крупных купюр, чтобы не отвернуть от себя денежную энергию в поворотный момент смены года.

ПРОИЗНОСИТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ТОСТЫ

А теперь немного о тостах за праздничным столом и пожеланиях. Очень привычно слышать фразу “Пусть в следующем году будет счастье, здоровье, и удачи побольше”. И вроде как эти состояния должны прийти в вашу жизнь сами по себе, а вам остается только дождаться их появления. Нет, друзья, даже удача – и та любит смелых, то есть людей действия. Поэтому желайте человеку заботиться о себе и своем здоровье, обязательно ловить моменты счастья, которые у каждого свои, не пропускать те шансы и возможности, которые дает ему Вселенная. Иначе и счастье, и здоровье, и удача обойдут стороной тех, кто остался в выжидательной позиции. В новогоднюю ночь слова обретают особую магию и программируют нашу жизнь на следующие 365 дней.

НЕ ДАРИТЕ ОБУВЬ

А теперь представьте, что праздник в самом разгаре, куранты пробили, застолье требует перерыва, и вы выходите вместе с друзьями или гостями на улицу. По ошибке вы надели чужую обувь. Бывает и такое. Так вот делать этого категорически нельзя. Так вы словно забираете чужой путь в новом году, а не прокладываете свой. Дарить на этот праздник обувь тоже не рекомендуется, как и принимать подобный подарок. Считается, что так человек весь следующий год будет жить не своими желаниями, принимать не те решения, которые нужны именно ему и отвечают его целям и задачам. Согласитесь, что сбиться со своего пути даже на один год не хочется. Поэтому будьте внимательны и подойдите к выбору подарков, учитывая эту информацию.

ПОДОЖДИТЕ С ОБНОВКАМИ

Если вы решили порадовать себя обновками, то не надевайте их до самого праздника, особенно последние дни перед Новым годом. В противном случае все подарки, которые вы можете сделать себе любимому, останутся в энергиях года уходящего, да и финансы не позволят вам баловать себя чем-то приятным и полезным. Не отпугните грядущее обновление: лучше немного потерпеть, чем потом сожалеть. Это касается не только наряда на торжество, но и любой другой одежды, обуви, сумок и прочих аксессуаров. Все новое – для нового года.

ПРИВЕДИТЕ ОДЕЖДУ В ПОРЯДОК

Обратите внимание на то, что вы носите в повседневной жизни уже сейчас: если вам надо что-то отремонтировать, то самое время сделать это. Ведь в канун новогодних праздников не рекомендуется даже пришивать пуговицы или прикалывать булавки. Тем более нельзя это делать 31 декабря. Тем самым вы рискуете “пристегнуть” к себе все свои проблемы и сложности, которые хотелось бы оставить в прошлом.

"Все исчезло": на Западе сделали тревожное заявление об Украине

Один нюанс сильно удивляет

Поведение SHAMAN вызвало жуткое недовольство в России

В последнее время знаменитость все чаще вызывает негативную реакцию общественности

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей