Виктория Райдос рассказала, что не стоит делать в новогоднюю ночь

Победительница “Битвы экстрасенсов” предостерегла россиян от ошибок в новогоднюю ночь

Ход времени неумолим, а ритм жизни так стремителен, что уже пора начинать подготовку к Новому году. Кто-то уже закупает подарки, кто-то планирует отпуск и каникулы для детей, а кто-то еще не готов настолько погрузиться в тематику праздника. Однако все помнят старую истину: как Новый год встретишь, так его и проведешь. Ясновидящая Виктория Райдос в беседе с “Утро.ру” поделилась советами, как не испортить праздник и не навлечь на себя неприятности.



НЕ БЕРИТЕ В ДОЛГ

Нам всем хочется побольше удачи, стабильности, благополучия. Именно этого, в числе прочего, мы желаем друг другу за новогодним столом. А для того, чтобы привлечь эти энергии, не берите в долг накануне праздника и в первые дни наступившего года. Иначе вы весь год проведете в долгах так или иначе. Не обязательно речь пойдет о финансовых обязательствах. Это могут быть невыполненные обещания, из-за которых вы будете чувствовать груз на плечах и разочарование в себе. Или это будет вечная нехватка времени и ощущение, что вы выкраиваете минуты на то, что по-хорошему требует внимания и качества. Например, время, проведенное с семьей.

В наш век всеобщего кредитования довольно сложно раздать все долги, однако постарайтесь как минимум не брать новые перед самым Новым годом. Даже если вам кажется, что это ерунда и вы точно спланировали свой бюджет, перенесите подобные движения денежных средств как минимум на вторую декаду января. Да и на сам праздник не стоит тратить очень много. Более того, я рекомендую обязательно положить в свой кошелек несколько крупных купюр, чтобы не отвернуть от себя денежную энергию в поворотный момент смены года.

ПРОИЗНОСИТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ТОСТЫ

А теперь немного о тостах за праздничным столом и пожеланиях. Очень привычно слышать фразу “Пусть в следующем году будет счастье, здоровье, и удачи побольше”. И вроде как эти состояния должны прийти в вашу жизнь сами по себе, а вам остается только дождаться их появления. Нет, друзья, даже удача – и та любит смелых, то есть людей действия. Поэтому желайте человеку заботиться о себе и своем здоровье, обязательно ловить моменты счастья, которые у каждого свои, не пропускать те шансы и возможности, которые дает ему Вселенная. Иначе и счастье, и здоровье, и удача обойдут стороной тех, кто остался в выжидательной позиции. В новогоднюю ночь слова обретают особую магию и программируют нашу жизнь на следующие 365 дней.

НЕ ДАРИТЕ ОБУВЬ

А теперь представьте, что праздник в самом разгаре, куранты пробили, застолье требует перерыва, и вы выходите вместе с друзьями или гостями на улицу. По ошибке вы надели чужую обувь. Бывает и такое. Так вот делать этого категорически нельзя. Так вы словно забираете чужой путь в новом году, а не прокладываете свой. Дарить на этот праздник обувь тоже не рекомендуется, как и принимать подобный подарок. Считается, что так человек весь следующий год будет жить не своими желаниями, принимать не те решения, которые нужны именно ему и отвечают его целям и задачам. Согласитесь, что сбиться со своего пути даже на один год не хочется. Поэтому будьте внимательны и подойдите к выбору подарков, учитывая эту информацию.

ПОДОЖДИТЕ С ОБНОВКАМИ

Если вы решили порадовать себя обновками, то не надевайте их до самого праздника, особенно последние дни перед Новым годом. В противном случае все подарки, которые вы можете сделать себе любимому, останутся в энергиях года уходящего, да и финансы не позволят вам баловать себя чем-то приятным и полезным. Не отпугните грядущее обновление: лучше немного потерпеть, чем потом сожалеть. Это касается не только наряда на торжество, но и любой другой одежды, обуви, сумок и прочих аксессуаров. Все новое – для нового года.

ПРИВЕДИТЕ ОДЕЖДУ В ПОРЯДОК

Обратите внимание на то, что вы носите в повседневной жизни уже сейчас: если вам надо что-то отремонтировать, то самое время сделать это. Ведь в канун новогодних праздников не рекомендуется даже пришивать пуговицы или прикалывать булавки. Тем более нельзя это делать 31 декабря. Тем самым вы рискуете “пристегнуть” к себе все свои проблемы и сложности, которые хотелось бы оставить в прошлом.