Парапсихолог раскрыла способ защитить себя от чужой зависти

Парапсихолог раскрыла способ защитить себя от чужой зависти
Фото: freepik.com
В этом поможет специальный солевой оберег и свечи

Зависть представляет собой негативную энергию, которая может исходить от окружающих людей. Она способна оказывать влияние на повседневную жизнь человека, его отношения и даже личное счастье. Парапсихолог Светлана Леймах в беседе с женским журналом "Клео.ру" рассказала, как защитить себя от подобных пагубных веяний.

По ее словам, в местах, где люди чаще всего завидуют вам, нужно зажигать свечи. Это создаст ауру защиты от негатива. Также можно собрать небольшой оберег в виде мешочка, в котором будут лежать соль, сушеная полынь и корица. 

Когда кажется, что состоялось общение не с самым хорошим человеком – нужно помыть руки с солью. Особенно если на них чувствуется ощущение тяжести.

Защититься от зависти в компании можно, если разместить свечу между завистником и вами. Также поможет оберег с солью, если он будет находится рядом.

Специалист советует внимательно относится к своему близкому окружению и избавляться от людей, которые несут в нее слишком много негатива. Дополнительно важно сохранять внутреннюю уверенность в себе, поскольку она не дает плохим намерениям повлиять на жизнь.

Источник: Клео.ру

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