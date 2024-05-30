Астролог Володина раскрыла правду о предстоящем разводе Алсу

Астролог Володина раскрыла правду о предстоящем разводе Алсу
Алсу. Фото: соцсети
По ее словам, мирно рассторгнуть брак у супругов не выйдет

Развод Алсу с Яном Абрамовым после 18 лет брака стал одной из самых обсуждаемых новостей за последнее время. Причин у этого несколько: закрытая личная жизнь певица, отказ от официальных комментариев и слухи о многочисленных изменах бизнесмена. Прокомментировать рухнувших брак артистки решила и астролог Василиса Володина, которая составила для пары свой прогноз.

По ее словам, Алсу давно шла к этому решению, но квадрат от Урана к Венере окончательно поставил точку в ее отношениях с мужем. В гороскопе артистки указано, что она попадает в период непостоянства и неадекватности, которые характеризуются проблемами в личных отношениях с партнером и нечестностью со стороны мужчин.

При этом у Яна Абрамова в прогнозе стоят романтика и страстное увлечение, что указывает на слухи о его интрижках на стороне.

"Вот будь ты хоть супер-красавицей, талантливой, из хорошей семьи, матерью троих детей, а нет, все равно – у него, блин, романтика и страстное увлечение. Ну что ты будешь делать?", – заключила Володина.

Ранее в окружении пары рассказали, почему Алсу столько лет терпела измены супруга.

Источник: Telegram
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