Орбакайте окончательно завершила карьеру в России

Знаменитость не планирует возвращаться в страну, по крайней мере в ближайшее время

Несмотря на новые проблемы с выступлениями за границей, певица Кристина Орбакайте возвращаться в Россию не собирается. Стало известно, что артистка окончательно завершила карьеру в родной стране. Об этом сообщил ее директор Александр Качан.

По словам медиаменеджера, уже год как знаменитость перестала поддерживать контакт со своими сотрудниками, которые помогали ей выступать на концертах. После своего отъезда за границу она объявила о роспуске команды, и намеков, что она будет собирать всех заново, нет.

"Я про Кристину ничего не знаю, она не общается с командой. Обо всем узнаю, как говорят, из газет. Она нас оставила и уехала в Америку", – поделился Качан.

Сейчас Орбакайте находится на Кипре, куда, вероятно, приехала к своей матери. Их встреча состоится на фоне больших проблем певицы в Латвии – в преддверии предстоящего концерта власти страны запретили ей въезд, несмотря на наличие недвижимости. Не исключено, что Кристина может попытаться задействовать связи Пугачевой, чтобы решить эту проблему, либо обратится в суд, как и обещала.