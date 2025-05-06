На СВО погиб внук советского артиста Барыкина

Хоронили в закрытом гробу: на СВО погиб внук советской легенды Барыкина
Фото: соцсети
Жуткая трагедия поразила звездное семейство

В зоне боевых действий расстался с жизнью Владислав Трунов – двоюродный внук легендарного советского исполнителя Александра Барыкина. Об этом сообщил родной брат звезды Василий. На момент смерти молодому человеку было всего 28 лет, он был наследником дочки Василия, Людмилы.

По словам родственника, парень ушел добровольцем на фронт в 2022 году. Служил гранатометчиком в штурмовом подразделении, участвовал в боях под Харьковом, затем был переброшен в ЛНР. За проявленную храбрость получил знак отличия. В бою под Лисичанском погиб от осколков кассетной бомбы, которую применили украинские боевики. Вместе с ним тогда погибли еще двое бойцов, один выжил, но получил тяжелые ранения.

Убитый горем родственник отметил, что внука похоронили на мемориальной аллее в Орехово-Зуеве в закрытом гробу. Посмертно герой был удостоен ордена Мужества. В школе в Люберцах, где он учился, создали памятный уголок. До своего 29-летия боец не дожил всего четыре месяца. Молодой человек был женат, но стать отцом не успел.

К слову, ранее стало известно о смерти звезды "Клана Сопрано".

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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