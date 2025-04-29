Седокова сообщила о побеге из России после скандала в соцсетях

Знаменитость хотела отстраниться от существующих проблем и нападок

Певица Анна Седокова решила сбежать из России после того, как устроила скандал своим подписчикам в соцсетях. Артистка захотела улететь в Испанию без обратного билета, отметив, что не планировала возвращение назад в ближайшее время.

Ранее знаменитость решила прокомментировать возмущенные посты публики по поводу смерти Яниса Тиммы. У исполнительницы буквально сдали нервы, и она начала набрасывать на народ, который обвинял ее в трагедии.

"Сегодня решила улететь без обратного билета", – сообщила она после инцидента в своих соцсетях.

Однако после принятого решения Седокова получила СМС от подруги, которая рассказала о невероятных катаклизмах в Европе с электричеством. В итоге это остановило артистку от побега из России. Она призналась в соцсетях, что, вероятно, у судьбы на нее другие планы.

Ранее в интервью Седокова призналась, что последние несколько месяцев были для нее невероятно тяжелыми. Несмотря на плохие отношения с бывшем мужем, его кончина стала для нее большим горем. Своим поклонникам Анна также рассказала, что когда Тимма лишился работы, то испытал невероятный стресс, который срывал на ней. Стерпеть такое она не смогла.