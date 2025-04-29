Стас Намин и его семья получили армянские паспорта

Артист уже обзавелся уютным гнездышком в республике

Легендарный российский музыкант Стас Намин вместе со всем звездным семейством получили гражданство Армении. Об этом сообщают армянские СМИ.

Основатель культовых групп "Цветы" и "Парк Горького", а также известный композитор и продюсер рассказал, что сейчас делит свою жизнь между Россией и США, но вскоре к этим странам добавится и Армения.

Музыкант подчеркнул, что паспорта получили все члены его семьи. По его словам, им очень нравится жить в Армении, и даже маленькие дети чувствуют себя здесь комфортно. Любимец публики также сообщил, что приобрел квартиру в стране и в настоящее время занимается ее ремонтом, планируя, что звездное семейство будет проводить здесь много времени.

Он добавил, что хотел бы внести свой вклад в развитие культурной жизни Армении. Исполнитель отдельно подчеркнул, что его переезд не был случайным. Впрочем, жить в этой стране постоянно он не планирует.

К слову, недавно опальный шоумен Иван Ургант вернулся в Москву и обратился к россиянам.