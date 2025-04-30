Концерты Брежневой в СНГ оказались под угрозой провала

Публика не особо жалует сбежавшую из России артистку

Певица Вера Брежнева решила приехать со своими концертами в Казахстан и Узбекистан. Однако, учитывая потерю популярности в последние три года, ее планы дать масштабные представления претерпели жуткое фиаско.

Как передает SHOT, на выступление бывшей солистки "ВИА Гры" в Дворце Республики в Астане купили только половину билетов – всего вместимость концертного зала составляет около 2,5 тысяч человек. Стоимость самого бюджетного билета составляла 2,7 тысяч рублей, а самого дорогого – 9,6 тысяч рублей.

Похожие проблемы с представлением артистки в Ташкенте. Чуть больше трети билетов до сих пор остаются вакантными. Вероятно, на более высокие продажи повлияла стоимость билетов: публике в Узбекистане предложили посмотреть на Брежневу, заплатив от 2,2 до 6 тысяч рублей.

В итоге концертный тур Веры по СНГ рискует оказаться провальным. Известно, что в последнее время она пыталась строить свою карьеру без влияния бывшего супруга, который писал ей самые хитовые песни. Новый альбом Брежневой особого успеха не получил, поэтому она гастролирует по странам, исполняя песни Меладзе.

Ранее стало известно, как выглядит Константин Меладзе после развода с артисткой. Публика отметила, что композитор невероятно изменился на фоне слухов о новой интрижке Брежневой с молодым манекенщиком.