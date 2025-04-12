Штурм заявила об увлечении Петросяна черной магией

Петросяна обвинили в увлечении черной магией: пытается вызвать демона
Евгений Петросян. Фото: АГН "Москва"
В Сети расходятся слухи о тайных пристрастиях знаменитости

Евгений Петросян увлекается черной магией и даже хранит у себя множество оккульной литературы. Например, в коллекции артиста есть собрание "Пятикнижия тьмы", с помощью которых знаменитость намерен вызвать конец света и приход демона Нергала. Такие обвинения ему предъявила певица Наталья Штурм.

Подобные новости о Петросяне действительно появлялись в медиа, однако никакого официального источника у них не было. Вместо этого писатели ссылались на якобы заявления его бывшей жены. Однако даже подробностей о предполагаемой книге найти не удалось, из-за чего вскоре ее признали вымышленной.

Тем не менее, Штурм уверена, что Петросян действительно увлекается черной магией. 

"Это реально не прикол. Моя дочь еще давно обратила на это внимание. Собирать такие тематические книги стремно и странно", – написала она в соцсетях.

При этом ранее в Сети появилось видео, на котором юморист с помощью магии пытался отучить девушку от курения.

Источник: соцсети
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