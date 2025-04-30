Мясников рассказал о пережитом позоре во время отдыха

Мясников рассказал о пережитом позоре во время отдыха
Фото: unsplash.com
Знаменитость не справился с неожиданной физической нагрузкой

Доктор Александр Мясников, несмотря на 71-летие, старается вести активный образ жизни. Особое внимание он уделяет физической подготовке, считая, что тонус мышц является залогом отличного здоровья и долголетия.

В интервью телеврач неоднократно признавался, что старается подтягиваться и отжиматься почти каждый день. И из-за этого он был уверен, что обладает достаточно высоким уровнем физической подготовки. Но во время одного своего отпуска был неожиданно разочарован собственными способностями.

Мясников рассказал, что решил сходить в отеле на бесплатное занятие по йоге. Увидев там "тонких и звонких" девушек, понял, что будет вполне способен выполнить такие же упраженения. 

"Я думаю: "Какие-то девочки и я?" Через полчаса я, опозоренный, усталый, выполз оттуда", – признался он.

Доктор признался, что йога оказалась для него более тяжелым испытанием, чем он думал изначально. И больше он не относился к этой нагрузке с пренебрежением.

Источник: Смотрим

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