Популярного юмориста Амаряна задержали для допроса в США

Артист был неприятно удивлен

Российский артист комедийного жанра Гурам Амарян рассказал, что по прибытии в Соединенные Штаты его неожиданно задержали, а затем допросили сотрудники таможенной службы. Как сообщил ошарашенный стендапер, неприятный инцидент произошел в воздушной гавани Нью-Йорка.

По словам комика, в зале прилета страж порядка обратился к нему с просьбой предъявить паспорт, после чего отвел на дополнительную проверку. Комик предположил, что причиной повышенного внимания мог стать его недавний визит в Ирак. Артист пояснил, что имеет езидские корни и посещал эту страну, чтобы навестить главную святыню своего народа.

Юморист уточнил, что допрос длился около сорока минут, говорили по-английски. Как он рассказал, сотрудник службы интересовался в том числе вопросами, касающимися прав женщин на Ближнем Востоке. Также, по словам комика, его спрашивали о цели визита в США и попросили привести несколько шуток из его будущего выступления. После завершения всех процедур ему вернули документы и позволили пройти дальше.

К слову, ранее в аэропорту неожиданно задержали дочку Веры Брежневой. По словам звездной наследницы, она чуть не пропустила рейс.