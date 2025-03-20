15-летнюю дочь Веры Брежневой задержали в аэропорту

Девушка в растерянности

Дочка некогда любимой в нашей стране исполнительницы Веры Брежневой Сара Киперман оказалась в неприятной ситуации в аэропорту. На просторах интернет-пространства 15-летняя девушка рассказала, что ее задержали из-за ошибки с оформлением визы.

По словам звездной наследницы, она чуть не пропустила рейс, так как не учла важные нюансы при подготовке документов. В итоге ей пришлось срочно решать вопрос на месте. Девушка призналась, что в качестве штрафных санкций от ней потребовали заплатить 650 евро, что, по ее словам, можно было бы потратить на что-то более приятное – например, на новую обувь.

Несмотря на задержку, дочка певицы все же успела на самолет. Она поделилась в личном блоге видео, где идет на посадку, отметив, что оказалась на борту буквально за пять минут до вылета.

Напомним, у Брежневой двое детей: 23-летняя Соня, рожденная в отношениях с предпринимателем Виталием Войченко, и 15-летняя Сара, отец которой – бизнесмен Михаил Киперман.

К слову, ранее Брежнева решила оставить украинский в прошлом.