Приемный отец Милохина отказался продавать дом в России

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Прошлой осенью после того, как неизвестные устроили поджог дома приемных родителей Дани Милохина, все семейство решило уехать из России. Они оставили недвижимость, приняв решение о ее продаже.
Дмитрий Тюленев, приемный отец блогера, рассказал, что сейчас они живут за городом в другой стране – где именно, он из соображений безопасности не рассказывает. Для того, чтобы оплачивать аренду, мужчине пришлось устроиться на две работы.
По его словам, угрозы поступают до сих пор – как ему, так и детям. По России он очень скучает, особенно по кошкам, которых не смогли забрать с собой. Но в сложившейся ситуации безопасность для них превыше всего.
После отъезда из Анапы они попытались продать дом за 15 млн рублей, но покупателя так и не нашлось. Сброс цены на три миллиона никак не исправил ситуацию.
"Сейчас рынок сложный. Продавать за бесценок не хочется. Решили пока снять с продажи", – признался мужчина.
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