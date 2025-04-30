Приемный отец Милохина отказался продавать дом в России

Приемный отец Милохина отказался продавать дом в России
Даня Милохин. Фото: соцсети
Близкие блогера уехали из страны после угроз

Прошлой осенью после того, как неизвестные устроили поджог дома приемных родителей Дани Милохина, все семейство решило уехать из России. Они оставили недвижимость, приняв решение о ее продаже.

Дмитрий Тюленев, приемный отец блогера, рассказал, что сейчас они живут за городом в другой стране – где именно, он из соображений безопасности не рассказывает. Для того, чтобы оплачивать аренду, мужчине пришлось устроиться на две работы.

По его словам, угрозы поступают до сих пор – как ему, так и детям. По России он очень скучает, особенно по кошкам, которых не смогли забрать с собой. Но в сложившейся ситуации безопасность для них превыше всего.

После отъезда из Анапы они попытались продать дом за 15 млн рублей, но покупателя так и не нашлось. Сброс цены на три миллиона никак не исправил ситуацию.

"Сейчас рынок сложный. Продавать за бесценок не хочется. Решили пока снять с продажи", – признался мужчина.

Источник: Комсомольская правда

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