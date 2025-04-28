Почему Боня постоянно рискует жизнью, объяснила психолог Наумова

Почему Боня постоянно рискует жизнью
Виктория Боня. Кадр: соцсети
Звезда соцсетей готова к самым экстремальным экспериментам

Теледива Виктория Боня вновь привлекла к себе внимание, заявив о намерении покорить Эверест. Психолог Наталья Наумова объяснила, что за стремлением девушки к экстремальным видам спорта стоит не просто любовь к приключениям.

По мнению специалиста, желание покорять вершины связано с современным культом "достигаторства", который особенно сильно влияет на медийных личностей.

Звезда, как публичная фигура, стремится оставаться в центре внимания и быть примером активной жизни. Однако Наумова считает, что в ее тяге к риску есть признаки глубинного внутреннего кризиса.

Психолог отметила, что часто к экстремальным занятиям тянутся люди, которые переживают карьерные или личные сложности. Таким способом они стремятся доказать миру свою значимость и вызвать переживания у окружающих, формируя вокруг себя группу поддержки. Именно эту потребность эксперт увидела в поведении блогера.

Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник

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