Поле отъезда из РФ Гвердцители выступает на частных концертах в США

Стало известно, чем занимается пропавшая из России Тамара Гвердцители
Тамара Гвердцители. Фото: соцсети
Знаменитость отлично зарабатывает

Знаменитая исполнительница Тамара Гвердцители перестала выступать на российской сцене после начала конфликта нашей страны с соседним государством. Теперь стало известно, чем занимается и как зарабатывает звезда.

В середине 2022 года знаменитость перебазировалась в грузинскую столицу. Причиной отъезда стал серьезный недуг ее горячо любимой родительницы, которая покинула этот мир осенью того же года.

После утраты близкого человека дива сосредоточилась на работе и продолжила исполнять песни на русском языке. Примечательно, что в политические темы звезда старается не вдаваться; в одном из интервью грузинским журналистам она лишь выразила надежду на мир и благополучие и для России, и для ее родной Грузии.

По информации прессы, одной из причин отсутствия звезды на российской сцене может быть предпринимательская деятельность ее наследника, которая связана с европейским рынком. Несмотря на это, исполнительница иногда приезжает в Москву, где у нее остается роскошное четырехкомнатное жилье.

Теперь выяснилось, что в мае 2025 года любимица публики планирует провести небольшой гастрольный тур по США – именно этим сейчас занята знаменитость. Основную часть ее репертуара составляют русскоязычные композиции, хотя артистка также поет и по-французски, и по-английски, а также по-грузински и по-украински. За участие в частных мероприятиях за границей ее гонорар составляет около 4,7 миллиона рублей.

К слову, ранее стало известно, почему артистка долгое время не хотела возвращаться в Россию.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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