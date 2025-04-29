Володина ответила Гузеевой на обвинения во лжи

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Астролог Василиса Володина прокомментировала недавнее интервью Ларисы Гузеевой, в котором ведущая заявила о непозволительном поведении коллеги на съемках "Давай поженимся". Эксперт передачи не стала молчать и рассказала все, что думает о своей бывшей соведущей.
Володина утверждает, что по интервью видно, как актриса постоянно мечется от одной крайности к другой: сперва она говорит, что дети – самое важное, а после аналогичный приоритет отдает работе. Такая непоследовательная позиция вызывает у нее множество вопросов, особенно это касается отрывка по поводу просьб руководству Первого канала. Ранее Гузеева говорила, что астролог просила ее договориться с Эрнстом, чтобы не вести съемки шоу в пандемию.
Эксперт указала, что в словах актрисы одни оскорбления и грубость – все это, по ее мнению, указывает на внутреннюю боль Ларисы, которая мучает ее уже пять лет. По ее мнению, Гузеева считала, что все окружающие должны соответствовать ее картине мира и подчиняться ее правилам, но этого не случилось.
"Лариса глубоко разочарована и очень страдает от этой ситуации. Я хочу поддержать ее – она взрослый человек и точно справится с этой болью и разочарованием", – подытожила Володина.
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