"Бог вас накажет": Малышева обрушилась с критикой на россиян

"Бог вас накажет": Малышева обрушилась с критикой на россиян
Елена Малышева. Фото: АГН "Москва"
Знаменитость выступила с жесткой речью на собственном шоу

Телеведущая Елена Малышева раскритиковала россиян, которые не оказывают помощь людям, упавшим в обморок. Свою точку зрения она высказала в недавнем эфире шоу  "Жить здорово!".

В студии у телеврача поинтересовались, стоит ли оказывать первую помощь людям при обмороках или их не нужно трогать до тех пор, пока на место не приедет скорая помощь. В ответ Малышева не сдерживала эмоций: она указала, что пока приедут врачи, человек может скончаться, поэтому каждый обязан обладать первичными навыками для помощи пострадавшему в такой ситуации.

"Вы обязаны начать действовать, если вы человек. А если вы наблюдаете за тем, как на ваших глазах умирают, тогда Бог вас накажет", – сказала знаменитость.

Врач подчеркнула, что люди должны уметь делать непрямой массаж сердца, поскольку потенциально это может спасти кому-то жизнь.

Ранее Елена Малышева рассплакалась на собственном шоу из-з истории гостьи. Женщина рассказала, что уговаривала свою дочь сделать аборт из-за обнаружения у ребенка синдрома Дауна, но в итоге, после длительной беседы с ведущей, смогла принять будущего внука с особенностями.

Источник: Первый канал
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