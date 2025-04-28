Лишенный российского гражданства артист Романов шуткой ответил ФСБ

Лишенный российского гражданства артист шуткой ответил ФСБ
Дмитрий Романов. Кадр: соцсети
Опальная звезда продолжает язвить

Комик Дмитрий Романов с иронией отреагировал на новость о лишении его гражданства. 22 апреля ФСБ РФ сообщила, что этот уроженец Одессы больше не является гражданином нашей страны (помимо украинского паспорта, у артиста остался израильский).

Ведомство пояснило, что артист покинул российские земли в 2022 году, а затем занимался волонтерством в польском центре, где помогали беженцам с Незалежной.

На это решение юморист ответил в своем стиле. Он заметил, что если комик, который выступает за рубежом, считается угрозой нацбезопасности, значит с этой самой безопасностью в стране "все очень плохо". Хохмач саркастически добавил, что теперь, после лишения его паспорта, Россия наконец-то может чувствовать себя в безопасности.

При этом артист признался, что новость о потере заветной бардовой книжки принял с печалью. Он отметил, что любое лишение неприятно, и погрустил, что у него сложились не самые лучшие отношения с Россией.

К слову, ранее стало известно, чем занимается покинувшая Россию Тамара Гвердцители. Знаменитость отлично зарабатывает на заграничных гастролях. 

Источник: Telegram-канал "Хуже не скажешь" ✓ Надежный источник
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