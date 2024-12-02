Тодоренко скинула одежду и потанцевала на камеру

Тодоренко скинула одежду и потанцевала на камеру
Регина Тодоренко. Фото: АГН "Москва"
Звезда решила продемонстрировать свои достижения в похудении

Телеведущая Регина Тодоренко призналась в соцсетях, что долгое время стеснялась своей фигуры. Она не хотела показывать себя, учитывая рождение двоих детей, однако сейчас считает, что выглядит вполне нормально для 34 лет. В качестве доказательства знаменитость поделилась видео в нижнем белье.

На кадрах, опубликованных на ее странице, Тодоренко продемонстрировала себя в топике и белых трусах от известного бренда. Девушка показывала тонкие руки, пресс и стройные ноги в танце.

"Вот настал момент, когда хочется похвалить себя! Еще есть к чему стремиться, есть куда расти" – написала она.

Однако поклонники не поняли такой откровенности от Тодоренко, раскритиковав ее внешний вид и желание хвастаться собой в одних трусах.

"И зачем такое видео на всеобщее обозрение? Такие видео для домашнего архива, мир сошел с ума", 

"Насколько женщинам не хватает внимания от своих мужчин, что они раздеваются на камеру", 

"В чем смысл подобных роликов? Надень лосины и покажи то же самое. Оголяться зачем? Чего мы там не видели?" – возмущается народ в комментариях.

Ранее Регина Тодоренко рассказала о разлуках, которые укрепляют ее отношения с Топаловым.

Источник: соцсети
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