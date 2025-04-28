Елена Летучая показала обнаженное тело в крошечном бикини

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Елена Летучая поразила поклонников стройной фигурой в откровенном бикини. Теледива поделилась с подписчиками кадрами с отдыха на Мальдивах, где она предстала в ярком красном купальнике. 46-летняя звезда, на аккаунт которой подписаны более 1,2 миллиона человек, показала безупречную форму, позируя перед зеркалом в ванной комнате с панорамными окнами.
Для фотосессии красотка выбрала крошечное бикини: топик с металлическим кольцом в центре и трусики с низкой посадкой на завязках. Образ она дополнила маникюром и педикюром в тон купальнику, а также аккуратными браслетами на запястьях.
Разменявшая пятый десяток блондинка выглядит великолепно для своего возраста, что явно говорит о внимательном отношении к себе. Очевидно, что регулярные тренировки, здоровое питание и активный образ жизни помогают ей сохранять стройность и молодость. Дива неизменно вызывает восхищение у поклонников.
К слову, ранее фурор в социальных сетях произвела откровенная фотография дочери Дональда Трампа.
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