Елена Летучая показала обнаженное тело в крошечном бикини

Елена Летучая показала обнаженное тело в крошечном бикини
Елена Летучая. Кадр: соцсети
Знаменитость произвела фурор

Елена Летучая поразила поклонников стройной фигурой в откровенном бикини. Теледива поделилась с подписчиками кадрами с отдыха на Мальдивах, где она предстала в ярком красном купальнике. 46-летняя звезда, на аккаунт которой подписаны более 1,2 миллиона человек, показала безупречную форму, позируя перед зеркалом в ванной комнате с панорамными окнами.

Для фотосессии красотка выбрала крошечное бикини: топик с металлическим кольцом в центре и трусики с низкой посадкой на завязках. Образ она дополнила маникюром и педикюром в тон купальнику, а также аккуратными браслетами на запястьях.

Фото: соцсети

Разменявшая пятый десяток блондинка выглядит великолепно для своего возраста, что явно говорит о внимательном отношении к себе. Очевидно, что регулярные тренировки, здоровое питание и активный образ жизни помогают ей сохранять стройность и молодость. Дива неизменно вызывает восхищение у поклонников.

К слову, ранее фурор в социальных сетях произвела откровенная фотография дочери Дональда Трампа.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

Путин объявил о перемирии с Украиной

Прекращение огня продлится в течение нескольких дней

Россия стягивает войска к Финляндии: в США заявили о скором начале войны

Западные аналитики указали на резкое увеличение мощности российской военной отрасли

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей