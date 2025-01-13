Тодоренко рассказала о борьбе со сколиозом

Тодоренко рассказала о борьбе с тяжелым заболеванием
Регина Тодоренко. Фото: АГН "Москва"
Знаменитость решила быть откровенной

Теледива и звезда социальных сетей Регина Тодоренко откровенно рассказала о своем многолетнем опыте борьбы со сколиозом. Она призналась, что это тяжелое заболевание сильно повлияло на ее самооценку и породило множество комплексов. Медики предупреждали, что проблемы с позвоночником могут стать серьезным препятствием для материнства, и рекомендовали хирургическое вмешательство.

Однако упорная девушка решила искать собственные пути для решения этой проблемы. На протяжении всего прошлого года она усердно работала над своим телом, уделяя особое внимание физическим упражнениям и укреплению здоровья. Систематический подход к тренировкам позволил ей добиться заметных результатов.

Недавно телеведущая поделилась в своем блоге фотографиями, где наглядно видно, как изменилась ее фигура. Спина стала заметно сильнее, мышцы приобрели четкий рельеф, а осанка улучшилась. Эти изменения стали очередным подтверждением того, что настойчивость и работа над собой могут решить многие проблемы со здоровьем.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

Жутко перепуганные украинки начали массово бежать из Дании на родину

Женщины опасаются действия властей

Под Санкт-Петербургом прогремели взрывы: пожар видно за километры

Информации о пострадавших нет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей