Тодоренко рассказала о борьбе со сколиозом

Знаменитость решила быть откровенной

Теледива и звезда социальных сетей Регина Тодоренко откровенно рассказала о своем многолетнем опыте борьбы со сколиозом. Она призналась, что это тяжелое заболевание сильно повлияло на ее самооценку и породило множество комплексов. Медики предупреждали, что проблемы с позвоночником могут стать серьезным препятствием для материнства, и рекомендовали хирургическое вмешательство.

Однако упорная девушка решила искать собственные пути для решения этой проблемы. На протяжении всего прошлого года она усердно работала над своим телом, уделяя особое внимание физическим упражнениям и укреплению здоровья. Систематический подход к тренировкам позволил ей добиться заметных результатов.

Недавно телеведущая поделилась в своем блоге фотографиями, где наглядно видно, как изменилась ее фигура. Спина стала заметно сильнее, мышцы приобрели четкий рельеф, а осанка улучшилась. Эти изменения стали очередным подтверждением того, что настойчивость и работа над собой могут решить многие проблемы со здоровьем.