Тодоренко рассказала о разлуках, которые укрепляют ее отношения с Топаловым

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Телеведущая Регина Тодоренко поделилась откровениями о сложностях в браке с певцом Владом Топаловым, с которым они вместе уже семь лет. Звезда отметила, их союз прошел через множество испытаний, во многом связанных с насыщенными рабочими графиками.
Частые разлуки стали частью их семейной жизни, что наложило отпечаток на отношения. Девушка призналась, что в первое время их встречи были редкими и короткими, иногда пара проводила вместе всего несколько часов.
Должность телеведущей требовала частых поездок, и она могла отсутствовать дома до 20 дней в месяц, участвуя в съемках и проектах за пределами Москвы. В это время Влад также был занят гастролями или работой в столице. Ситуация, когда они были вынуждены проводить много времени в разлуке, стала для пары своеобразным испытанием. Однако, несмотря на такие условия, Тодоренко считает, что формат отношений, похожий на "гостевой брак", стал секретом их крепкой семьи. Она увидела в этом определенный баланс, позволяющий сохранить интерес и поддерживать теплые чувства.
"Я смеюсь и говорю, что у нас гостевой брак. То есть в гости друг к другу приезжаем. И, наверное, это неплохо. Мы не успеваем устать друг от друга", – поделилась личным знаменитость. Ее слова приводит женский журнал "Клео.ру".
К слову, ранее Тодоренко рассказала о своем состоянии после внезапного увольнения няни.
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