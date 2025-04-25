У актера Сергея Никоненко заподозрили рак

У звезды "Гардемаринов" заподозрили рак
Сергей Никоненко. Кадр: YouTube
Поклонники сильно беспокоятся за здоровье своего кумира

У знаменитого советского и российского актера Сергея Никоненко, прославившегося по фильму "Гардемарины", врачи выявили опухоль предстательной железы. Ему уже 84 года, и теперь близкие и поклонники всерьез волнуются за его здоровье. Пока диагноз окончательно не подтвержден, но врачи не исключают, что образование может оказаться злокачественным.

Сам актер рассказал, что решился на обследование благодаря любимой супруге – именно она настояла, чтобы он обратился к медикам. Помимо опухоли, доктора обнаружили у него и другие возрастные проблемы, в том числе перепады давления. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

Несмотря на тревожные новости, любимец миллионов не теряет оптимизма. Он продолжает активно работать: выходит на сцену, участвует в спектаклях и ездит с гастролями по городам. Актер признается, что старается не зацикливаться на болезни и предпочитает жить полной жизнью, как раньше.

К слову, ранее стало известно о смерти молодой звезды телесериалов.

Источник: Telegram-канал Shot
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